القاهرة - سامي عبدالفتاح



تولى أسامة نبيه مدرب عام فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض بشكل مؤقت بعد فسخ عقد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي.



ومن المقرر أن يتولى أسامة نبيه القيادة الفنية للفريق خلال مواجهة فيوتشر في المباراة المقرر لها مساء الأربعاء بستاد القاهرة ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وقام أسامة نبيه بمشاهدة عدة مباريات لفريق فيوتشر من أجل دراسة مفاتيح لعب الفريق والثغرات التي يمكن استغلالها خلال المباراة.



ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز في 6 وخسر مباراتين وتعادل في واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 9.