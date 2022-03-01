يأمل فرساي من الدرجة الرابعة في تكرار مفاجأة ليزيربييه في نسخة 2018، عندما يواجه نيس غدا الثلاثاء في نصف نهائي النسخة 105 من كأس فرنسا في كرة القدم، فيما يلعب نانت الأربعاء مع موناكو في نصف النهائي الثاني.



وكان ليزيربييه من المستوى الثالث حقق مفاجأة مدوية عندما بلغ مباراة القمة في 2018 وخسر بثنائية أمام باريس سان جرمان الغائب عن النهائي للمرة الأولى منذ 2015.



ولعب سحر مسابقة الكأس دوره بروح رياضية نادرة، إذ تكفل نادي نيس بتكلفة انتقال فرساي إلى جنوب البلاد.



بحث النادي المتواضع دون فائدة عن ملعب يستضيف مباراته، نظرا لعدم استيفاء ملعبه «مونبورون» معايير مسابقة الكأس، في نهاية المطاف، ستقام المباراة على ملعب «أليانز ريفيرا» في نيس، فيما كشف رئيس الأخير جان-بيار ريفيير لقناة «أر أم سي»: «كان يتعين الانتقال الى ملعبهم لكن هذا الأمر لن يحصل، بدلا من ذلك سنسهل قدومهم، وسنتحمل تكاليف طائرتهم، الحافلة والفندق».



بدوره، قال المدير العام لفرساي جان-لوك أريبار: «لدينا ندم وحيد، لعدم خوض المباراة في ملعب بارك دي برانس، برغم تفهمنا لأسبابهم»، في إشارة الى باريس سان جرمان، إذ أراد النادي الهاوي إمتاع جماهيره في العاصمة.



وفيما يتصدر فرساي دوري المستوى الرابع راهنا، لم يخض أي مباراة منذ 19 فبراير واستعد بأفضل طريقة لهذه المواجهة، بعد مروره السبت الماضي في كليرفونتين، مركز تدريب المنتخب الفرنسي.



وستكون فرصة نيس سانحة لبلوغ النهائي بعد ربع قرن من تتويجه أمام غانغان في 1997 للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1952 و1954.



ويغيب عن تشكيلة مدرب نيس كريستوف غالتييه الهولندي جاستن كلايفرت والبرازيلي دانتي لإيقافهما، علما أن الفريق الطامح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا يخوض مواجهة نارية السبت أمام متصدر الدوري سان جرمان وترسانته.