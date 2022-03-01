جونسون: لن ينشر جنودًا بريطانيين لمحاربة القوات الروسية في أوكرانيا

شولتس "سنفرض بالتأكيد" عقوبات جديدة على روسيا

رئيسة البرلمان الأوروبي: نواجه "تهديدا وجوديا جراء الحرب

ستولتنبرغ : حلف شمال الاطلسي لن يغير من وضع قواته النووية





واجه الجيش الأوكراني هجوما كبيرا من القوات الروسية على كييف وخاركيف وميناء ماريوبول ومدن أخرى امس، ما دفع الأوروبيين الذين دعاهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحرك إلى تشديد العقوبات على روسيا.



وفي اليوم السادس من الغزو الروسي لأوكرانيا، قصفت الساحة المركزية لمدينة خاركيف الواقعة قرب الحدود الروسية والتي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة، كما تضررت المحافظة الإقليمية، على ما أعلن الحاكم أوليغ سينيغوبوف في مقطع فيديو على تطبيق تلغرام يظهر الانفجار.



وقتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين وفقا لخدمة الطوارئ الأوكرانية.



كما توقف بث التلفزيون الأوكراني امس بعد قصف صاروخي روسي لبرج الاتصالات الرئيسي في كييف، في حين أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الحكومة الروسية أوقفت تقدمها بمحيط كييف، وقد يكون ذلك لإعادة تجميع قواتها.



وبثت وسائل إعلام أوكرانية فيديوهات تظهر استهداف برج التلفزيون، في حين اتهمت وسائل إعلام أوكرانية القوات الروسية باستهداف البنية التحتية لمرافق الاتصالات في العاصمة الأوكرانية.



وقالت روسيا إنها ستواصل هجومها على أوكرانيا حتى تحقيق كل أهدافها، في الوقت الذي شوهدت فيه قوات تتحرك في قافلة كبيرة صوب العاصمة الأوكرانية كييف.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن عمدة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا قوله إن المناطق السكنية تعرضت للقصف الروسي فيما وصفها بأنها "حرب تستهدف تدمير الشعب الأوكراني".



وبدا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه يؤكد تصعيد الهجوم قائلا إن "العملية العسكرية الخاصة" وهو المصطلح الذي تطلقه موسكو على الغزو، ستستمر "حتى تتحقق الأهداف المنشودة".



وندد زيلينسكي ب"جريمة حرب" في خاركيف، فيما شدد على أن الدفاع عن كييف هو "الأولوية". مضيفا ، انه إذا سقطت أوكرانيا فستكون القوات الروسية حينها على حدود حلف الأطلسي وعن المفاوضات اكد زيلينسكي ان ثمة حاجة في البداية إلى وقف كامل لإطلاق النار للجلوس إلى مائدة التفاوض. وبخصوص فرض منطقة حظر جوي قال ان الرئيس الاميركي جو بايدن أبلغني بأن الوقت ليس مناسبا.



وأظهرت صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية امس رتلا عسكريا روسيا يمتد على عشرات الكيلومترات يتقدم ببطء باتجاه كييف فيما أفادت هيئة الأركان الأوكرانية أن موسكو تجمع قواتها استعدادا للهجوم على العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى.



وطلب الجيش الروسي امس من المدنيين في كييف المقيمين قرب منشآت لأجهزة الأمن الأوكرانية المغادرة.



وبعد شن هجوم على ميناء ماريوبول (جنوب شرق) تسبب في انقطاع الكهرباء عن سكانه صباح امس ، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها التي كانت تتقدم على طول الساحل من شبه جزيرة القرم والقادمة من منطقة دونيتسك الانفصالية الموالية لروسيا، نجحت في إقامة ممر يربط بينهم.



وقالت في بيان إن قوات من منطقة دونيتسك الانفصالية الموالية لروسيا "انضمت إلى وحدات عسكرية للقوات المسلحة لاتحاد روسيا سيطرت على مناطق أوكرانية على امتداد بحر أزوف".



وأقام الجيش الروسي حواجز على مداخل مدينة خيرسون الساحلية (290 ألف نسمة) إلى الغرب، بحسب رئيس بلدية المدينة إيغور كوليخاييف. وأظهرت مقاطع فيديو نشرها سكان محليون على مواقع التواصل الاجتماعي جنودا روسيين في البلدة.



وطلب الرئيس الأوكراني من الأوروبيين أن "يثبتوا أنهم مع أوكرانيا" مطالبا بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.



وقال متوجّها عبر الفيديو إلى أعضاء المجلس الأوروبي "ستكون أوروبا أقوى بكثير بوجود أوكرانيا فيها ، من دونكم، ستكون أوكرانيا وحيدة. لقد أثبتنا قوتنا وأظهرنا أننا مساوون لكم، لذا أثبتوا أنكم معنا وأنكم لن تتخلّوا عنّا".



وأشار زيلينسكي امس إلى أن "تزامن إطلاق النار مع المفاوضات كان واضحا".



من جانبه، اتهم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في خطابه روسيا بممارسة "إرهاب جيوسياسي".



وقال المستشار الألماني أولاف شولتس "سنفرض بالتأكيد" عقوبات جديدة على روسيا مضيفا "يجب أن يتوقف حمام الدم" لافتا إلى أن أوكرانيا تقاتل "من أجل بقائها".



و هدد وزير المالية الفرنسية برونو لو مير موسكو بحرب مالية وانهيار الاقتصاد الروسي، من خلال فرض عقوبات غير مسبوقة.



وقال لو مير لشبكة فرانس إنفو" سوف نشن حربا مالية واقتصادية كاملة ضد روسيا". وأضاف أنه لا يريد أن يدع مجالا للشك بشأن الإصرار الأوروبي.



وأوضح أن العقوبات التي تم تبنيها فعالة بلا شك، وقال" سوف نسبب انهيار الاقتصاد الروسي".



من جانبه، اكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، مجددًا أنه لن ينشر جنودًا بريطانيين لمحاربة القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال جونسون - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، وأمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، خلال زيارة له لاستونيا: "أود أن أكون شديد الوضوح بخصوص هذه النقطة، لن نقاتل القوات الروسية في أوكرانيا، وتعزيزاتنا مثل تلك التعزيزات الموجودة هنا في (قاعدة) تابا، هي بحزم ضمن حدود الدول الأعضاء في الناتو".



وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الناتو وقف لمدة تزيد عن 70 عامًا لا من أجل العدوان بل من أجل السلام والاستقرار، مضيفًا أنه تم اختبار التحالف - خلال هذه السنوات العديد من المرات - في الحرب الباردة في البلقان، وفي أفغانستان، منوهًا بأهمية هذا الأمر لأن العالم أصبح مكانًا أكثر خطرًا ونزاعًا.



وأشار جونسون إلى أن بريطانيا، إلى جانب الحلفاء في أنحاء العالم، نفذت أكبر حزمة من العقوبات على الإطلاق تطبق ضد دولة من دول مجموعة العشرين، مؤكدًا أن مؤسسات - من بنوك وشركات نفط ودوريات كرة القدم - أوضحت أنه ينبغي عزل نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن المجتمع الدولي بسبب الأفعال التي يرتكبها.



وقال جونسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أساء حساب أمرين، الأول قوة المقاومة الأوكرانية، والثاني أنه أساء تقدير واستخف بقوة الوحدة الغربية.



من ناحيته، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ، ينس ستولتنبرغ بأن الحلف لن يغير من وضع قواته النووية ردا على قرار الرئيس الروسي بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى.



وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء امس أن ستولتنبرغ قال إن الحلف لن يزيد من مستوى الاستعداد لقواته النووية في أعقاب إعلان بوتين.

وأعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في بداية جلسة مخصصة لبحث الحرب في أوكرانيا، امس، أن أوروبا تواجه "تهديدا وجوديا جراء حرب روسيا في أوكرانيا".



وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، إن البرلمان يرحب بطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وسوف يعمل على تحقيق هذا الطلب. وثمنت ميتسولا في كلمتها "بطولة وتضحيات الشعب الأوكراني"، وأدانت "الهجوم الروسي على أوكرانيا".



من جهته، قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، إن القانون الدولي معرض للخطر ويواجه إرهابا سياسيا، مشدداً على أنه "يجب على روسيا وقف الحرب وإعادة قواتها إلى ثكناتها"، مؤكداً أن أوروبا فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا. وأضاف: "بوتين تصور أنه يمكن أن يكسر وحدة الأوروبيين".



وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني وجّه طلبا لانضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، و"سنناقش بجدية طلب أوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".



من جهته، قال جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن ما يحدث في أوكرانيا يذكرنا بأحداث الحرب العالمية الثانية.



وأضاف: "قدمنا المساعدات لأوكرانيا، ونعمل على إيصال المزيد من الأسلحة". وقال إن "الرد الأوروبي لم يتوقعه بوتين.. ويجب أن نوقف الاعتماد على الغاز الروسي". واختتم بالقول: "يجب تبني موقف أكثر تناغما لإظهار وحدتنا الأوروبية في مواجهة قوى الشر".



رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لاين، من جهتها، قالت إن آلاف الأوكرانيين فروا من بلادهم بسبب الحرب، مؤكدة أن الحرب ليست حرب أوكرانيا وحدها. وأضافت: "سنواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.. وسنخصص 500 مليون يورو لدعم الجانب الإنساني في أوكرانيا".



وأشارت بالقول إلى أنه "يجب إظهار القوة للتعبير عن ديمقراطيتنا وقوتنا". وقالت إن مستقبل الاتحاد الأوروبي مرهون بأوكرانيا، والعقوبات ستمنع روسيا من مليارات الدولارات. وأضافت: "مستعدون لتحمل تأثير العقوبات فالحرية لا ثمن لها.. يجب تقليل الاعتماد على الغاز الروسي".



كذلك، أطلقت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لها نداء عاجلا لجمع 1,7 مليار دولار بهدف تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بعد الغزو الروسي.



ووصلت وطأة هذا الصراع إلى الأسواق العالمية، خصوصا الأوروبية، فيما استمرت أسعار النفط في الارتفاع، قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها.



وبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، تستثنى روسيا من العديد من الأحداث الثقافية والرياضية بما فيها كأس العالم لكرة القدم 2022 المنظمة في قطر.



وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين امس إن النزاع أدى إلى نزوح أكثر من 660 ألف شخص فروا إلى الدول المجاورة منذ الخميس.