الرياض - (واس): استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في الديوان الملكي بقصر اليمامة امس، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس.



وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن سمو ولي العهد عقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس القبرصي، حيث نقل في بداية الجلسة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للرئيس القبرصي، وتمنياته لجمهورية قبرص الصديقة مزيدا من التقدم والازدهار.



فيما حمل الرئيس القبرصي ولي العهد تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وتمنياته للمملكة المزيد من التطور والنماء.

وتم خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين، وجهود تعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات، كما جرى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.



حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د.مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف د.ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف.



فيما حضرها من الجانب القبرصي وزير الخارجية يوانيس كاسوليديس، ووزير الطاقة والتجارة والصناعة ناتاسا بيليديس، ونائب وزير لرئيس الجمهورية كيرياكوس كوشوس، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس.