عواصم - وكالات: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده ان بلاده لن تنتظر «إلى الأبد» التوصل إلى اتفاق نووي محتمل إذا فشلت الولايات المتحدة في اتخاذ قرارات.



وفي تدوينة عبر «تويتر»، قال خطيب زاده - ردا على تصريح نظيره الأميركي أمس الاول إن واشنطن مستعدة للانسحاب من محادثات ڤيينا إذا تشددت طهران - إن الولايات المتحدة «انسحبت» بالفعل من الاتفاق النووي 2015، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.



وأوضح المتحدث: «كل طرف لديه خطته الخاصة البديلة، رغم أنه ثبت أن خطة الولايات المتحدة جوفاء. لم ولن يجدي التهديد والخداع. ولكن القرارات هي التي تجدي». وأضاف خطيب زاده «الاتفاق في متناول اليد إذا اتخذ البيت الأبيض قراره. إيران مستعدة، لكنها لن تنتظر إلى الأبد».



من جهة أخرى، اعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي امس أن أوكرانيا التي تواجه غزوا روسيا، هي «ضحية» سياسات الولايات المتحدة، داعيا الى «وقف الحرب» التي تتعرض لها منذ قرابة أسبوع.



وقال خامنئي في كلمة له «جذور الأزمة الأوكرانية هي سياسات الولايات المتحدة والغرب»، معتبرا أن النظام السياسي الأميركي «يتغذى على الأزمات. يتغذى على أزمات مختلفة في أنحاء العالم».



وأضاف: «أوكرانيا اليوم هي أيضا ضحية لهذه السياسة. اليوم، وضع أوكرانيا مرتبط بالسياسة الأميركية. الولايات المتحدة جرت أوكرانيا الى هذه النقطة»، من خلال «التدخل بشؤون ذلك البلد، وتحريك التجمعات ضد الحكومة، صنع ثورات مخملية وانقلابات ملونة، وإزاحة هذه الحكومة ووضع تلك».



وشدد خامنئي في كلمته على أنه «في أوكرانيا، نحن نؤيد وقف الحرب. نريد أن تنتهي الحرب هناك»، مضيفا: «نحن نعارض الحرب والدمار في كل مكان في العالم. هذا موقفنا الثابت».



وشدد على أن طهران ترفض «قتل الناس، دمار البنية التحتية للناس، لا ندعم هذه الأمور أينما حصلت في العالم».



ودعا الى استخلاص العبر من الأزمة الراهنة، مركزا على نقطتين هما إن «مساندة أميركا والقوى الغربية للحكومات التي من صنعها أمر غير حقيقي»، و«الناس أهم سند للحكومات».



ووصف خامنئي صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد، الولايات المتحدة بأنها «نظام مافيوي»، متحدثا عن «مافيا سياسية، مافيا اقتصادية، مافيات مختلفة تسيطر وتقود سياسيات البلاد، وفعليا تسيطر على البلاد».