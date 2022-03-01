أبوظبي - وام: بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من القضايا الإقليمية والدولية.



وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام» يأتي ذلك في إطار الاتصالات والمباحثات التي يجريها الشيخ محمد بن زايد والتي شملت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



واطلع بن زايد خلال الاتصال على آخر التطورات الجارية حاليا، كما تم التطرق للعلاقات الثنائية بين الطرفين وملف الطاقة في ضوء التعاون الروسي مع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك». وتم الاتفاق على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي.



كما أطلع سموه من الرئيس الروسي على تطورات الأزمة مع أوكرانيا، وأكد سموه على الحل السلمي للأزمة بما يضمن مصالح كل الأطراف وأمنهما القومي.



وأكد سموه على ضرورة استمرار الاتصالات والمشاورات الجادة لحل الأزمة والتوصل إلى تسوية سياسية بما يحقق السلم والأمن العالمي.

وفي هذا السياق، أكد سموه أن دولة الإمارات ستواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية بهدف المساعدة في إيجاد حلول سياسية للأزمة.



من جانبه، أعلن الكرملين، في بيان أن بوتين، بحث مع ولي عهد أبوظبي، تنفيذ اتفاقيات «أوپيك+».



وتابع الكرملين ان بوتين وولي عهد أبوظبي أكدا عزمهما على مواصلة التنسيق للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.



وأضاف الكرملين ان بوتين ناقش مسألة أوكرانيا مع ولي عهد أبوظبي، الذي أكد حق روسيا في ضمان أمنها القومي. وأضاف البيان: «كما تم بحث موضوعات التعاون الروسي الإماراتي. كما تم تقدير مستوى التفاعل المحقق في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية وغيرها. ولوحظت أهمية العمل المشترك البناء في إطار المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة. وتم الإعراب عن التوجه المتبادل لمزيد من التطوير الشامل للعلاقات الثنائية من الشراكة الاستراتيجية».