عواصم - وكالات: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية امس مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة إن الشاب عمار شفيق أبوعفيفة من مخيم العروب «استشهد عقب إطلاق الاحتلال النار عليه قرب بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم».



والشاب الفلسطيني من مخيم العروب للاجئين في جنوب الضفة الغربية وهي أرض فلسطينية تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وتندلع في الضفة الغربية المحتلة مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بانتظام سواء خلال تظاهرات أو خلال عمليات هدم البيوت أو خلال تنفيذ عمليات اعتقال في التجمعات الفلسطينية من قبل القوات الإسرائيلية.



وصباح امس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وشرطة الحدود الإسرائيلية مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية خلال عملية دهم في شمال الضفة الغربية المحتلة.



وعرفت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عنهما على أنهما عبدالله الحصري (22 عاما) وشادي خالد نجم (18 عاما).