بيروت - داود رمال



واصل وفد الخزانة الأميركية الذي ضم النائب الأول لمساعد وزير الخزانة الأميركية والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول اهرن، ونائب مساعد وزير الخزانة الأميركية ايريك ميير، جولته على القيادات اللبنانية والتقى امس في حضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث عرض الوفد أهداف زيارته لبيروت، مركزا على التعاون مع الحكومة اللبنانية في متابعة الأوضاع المصرفية في البلاد، ولاسيما المسائل المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد والمفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي، ووضع القطاع المصرفي اللبناني.



وأبلغ عون الوفد بان لبنان مستمر في مكافحة الفساد وعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأن القوانين اللبنانية تطبق في هذا المجال بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية. وأشار الرئيس عون للوفد الأميركي الى ان لبنان يشارك بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال، ويمارس دوره في مجموعة العمل المالي لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط، وهو انشأ لهذه الغاية لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.



ولفت عون أعضاء الوفد الأميركي الى ان ابرز عناوين العهد كانت مكافحة الفساد، وأن هذه العملية سوف تستمر من دون هوادة فيما تبقى من الولاية الرئاسية، ومن أبرز مظاهرها الإصرار على تحقيق التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي تتولاه شركة «الفاريز ومارسال» بعد إزالة العقبات التي تعترض عملها.



وأكد عون ان مشروع قانون «الكابيتال كونترول» موجود في مجلس النواب، وهو كان إحدى أبرز النقاط التي وردت في مرسوم دعوة المجلس الى عقد استثنائي كي يتمكن النواب من درسه وإنجازه قبل انتهاء ولايتهم الحالية في شهر مايو المقبل. شاكرا الوفد على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للبنان، في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر بها، لاسيما الدعم للجيش والقوى العسكرية، فضلا عن المساعدات الإنسانية والإنمائية والصحية والتربوية.



وفي خلال استقباله كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسط المارشال مارتن سامبسون في حضور السفير البريطاني في لبنان ايان كولارد، اعرب عون عن ألمه للتطورات العسكرية المتسارعة بين روسيا وأوكرانيا، معتبرا ان الحرب لم تكن يوما وسيلة ناجعة لحل النزاعات، نظرا لما تخلفه من دمار ودماء وضحايا بريئة وعداوات وكراهية، آملا ان يعود البلدان الى لغة الحوار والتفاوض كي يعود السلام والاستقرار سريعا.



وأكد عون ان المساعدات العسكرية البريطانية التي قدمت للجيش لعبت دورا مهما في تأمين الحدود الشرقية والشمالية من خلال بناء 41 برجا، و38 مركزا للمراقبة الحدودية، و31 منظومة مراقبة متحركة، لافتا الى ان لبنان يواصل مكافحته للإرهاب من خلال كشف خلايا إرهابية نائمة والقضاء عليها، وكان آخر ما سجل في هذا المجال كشف خلية كانت تعتزم القيام بهجمات إرهابية في مراكز عدة جنوب بيروت.



وأكد سامبسون على حرص بريطانيا على الاستمرار في تقديم الدعم للبنان، مركزا على أهمية مكافحة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات، معتبرا ان لدى الدول مصلحة مشتركة في التعاون فيما بينها للقضاء على هذه الآفات. وتمنى المسؤول البريطاني ان تجرى الانتخابات النيابية في موعدها في مايو المقبل، وتتفعل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لافتا الى ان بلاده تدعم بقوة اجراء هذه الانتخابات ونجاح هذه المفاوضات.