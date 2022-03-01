وكالات: بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي والوفد المرافق له التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» ان ذلك جاء خلال استقبال الأسد لخاجي في دمشق، حيث دار الحديث خلال اللقاء حول العلاقات الثنائية بين سورية وإيران والجهود التي تبذلها المؤسسات من كلا الطرفين لتعزيز التعاون في كل المجالات وخصوصا في القطاع الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.



وتناول اللقاء أيضا العملية السياسية وجولات المفاوضات المقبلة على مساري أستانا وجنيڤ، حيث تم التأكيد على أهمية أن تسير هذه المفاوضات دون تدخلات خارجية ووفق استراتيجية ومنهجية واضحة كي تحقق نتائج ملموسة.



وأطلع خاجي الأسد على آخر تطورات الملف النووي الإيراني وسير عملية المفاوضات، والتي يمكن أن تصل إلى نتائج إيجابية في حال احترمت الدول الغربية جميع الالتزامات والمتطلبات المتعلقة بهذا الملف.



وتم الحديث حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والأزمة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا.