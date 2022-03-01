قضى 11 شخصا على الأقل جراء حريق اندلع فجر امس داخل مركز تسوق في وسط دمشق، وفق ما أفادت وزارة الداخلية السورية، من دون أن تسفر التحقيقات عن تحديد أسبابه.



وبحسب وكالة فرانس برس فان واجهة المركز المؤلف من ست طبقات احترقت بالكامل. وتضرر جراء النيران أكثر من 30 محلا وواجهة تجارية داخل المركز وفي محيطه.



وأعلنت وزارة الداخلية على صفحتها على فيسبوك عن «إخماد الحريق الذي نشب في مول لاميرادا في شارع الحمرا» ونجم عنه «وفاة 11 شخصا وأضرار مادية كبيرة».



وكانت حصيلة سابقة للدفاع المدني أشارت إلى وقوع 10 قتلى.



وعمل فوج إطفاء دمشق بالتعاون مع فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق الهائل، مطالبين السكان بالابتعاد عن المكان.



وفرضت الشرطة طوقا أمنيا في محيط المركز، حيث تجمع عشرات الأشخاص، بينهم أصحاب المحال التجارية. وانهار أحدهم أرضا حين شاهد محله محترقا بالكامل، وهو يصيح «ذهب رزقي.. ذهب مالي».



ويضم المركز التجاري محلات لبيع الملابس والجلديات ومواد تجميل، وكلها قابلة للاشتعال.



وقال مدير الدفاع المدني في دمشق العميد أحمد عباس لوكالة فرانس برس إن «أكثر من 20 سيارة إطفاء قصدت مكان الحادثة واستغرق الأمر نحو 4 ساعات للسيطرة على الحريق بشكل كامل، قبل بدء عمليات التبريد».



وأوضح «الشهداء منهم من مات اختناقا ومنهم من احترق، وجميعهم من حراس المركز والعمال المناوبين».



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن رئيس قسم الإسعاف في مشفى المجتهد د.محمد أبوالريش أن «7 جثث متفحمة» كانت قد وصلت صباحا الى المشفى «لم يتم التعرف عليها».



وجرى نقل الجثث إلى البرادات، وفق المصدر ذاته، «لعرضها على الطب الشرعي وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هويتها».



وقال قائد شرطة دمشق اللواء حسين جمعة للتلفزيون الرسمي «التحقيقات جارية ولا نستطيع الجزم حاليا بالأسباب، لكن من الواضح أن سبب الحريق داخلي».



ورجح أن تكون النيران قد امتدت «بسرعة نتيجة المواد والمعروضات الموجودة وطبيعتها القابلة للحرق بسرعة»، مضيفا: «كان امتداد النار سريعا جدا ولم يتمكن الأشخاص الموجودون من إنقاذ أنفسهم».