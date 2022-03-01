قررت مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية عقد المؤتمر المقرر للمستثمرين يوم الأربعاء المقبل عبر الإنترنت بدلا من الحضور الشخصي في أعقاب اكتشاف إصابة اثنين من كبار موظفي الإدارة في المجموعة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جين فريزر الرئيس التنفيذي للمجموعة قوله في بيان عبر البريد الإلكتروني "في حين كنا نأمل في عقد يوم المستثمر فعليا، فإن الصحة والسلامة يجب أن تظل على رأس أولوياتنا... نعتقد أن عقد المؤتمر افتراضيا هو القرار الصائب في ضوء ظروفنا.



ومازلنا متحمسين وملتزمين بعرض استراتيجيتنا والتقدم الذي حققناه خلال العام الماضي أمام مستثمرين خلال الأسبوع الحالي".