خلصت دراسة أمريكية أعدها الدكتور إدوارد زامريني إلى أن الحفاظ على اللياقة البدنية حتى منتصف العمر يمكن أن يخفض خطر الاصابة بمرض ألزهايمر بواقع الثلث.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن الدراسة التي شملت 649 ألفا و605 أشخاص، متوسط أعمارهم 61 عاما، خلصت إلى أن الأشخاص الأكثر لياقة بدنية تقل نسبة إصابتهم بمرض ألزهايمر بواقع 33% مقارنة بالأقل لياقة بدنية.

وقال الدكتورد زامريني، وهو من مركز" في ايه" الطبي في واشنطن ومتخصص في علم الأعصاب الإدراكي، إنه أمر " مثير" و " ويبشر بالخير للغاية" أن نرى انخفاض حالات الاصابة بمرض ألزهايمر مع ارتفاع مستويات اللياقة البدنية، حيث أنه لا توجد حاليا " علاجات مناسبة" لهذا المرض.

وأضاف " لذلك يمكن للأشخاص العمل على تحقيق تغيرات وتحسينات تدريجية في مستوى لياقتهم البدنية، ونأمل أن يكون ذلك مرتبطا بخفض خطورة الاصابة بمرض ألزهايمر في الأعوام اللاحقة".