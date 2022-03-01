وافقت شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون كورب على شراء شركة رينيوبل إنيرجي جروب لإنتاج الديزل (السولار) الحيوي مقابل 1ر3 مليار دولار وهي أكبر صفقة لشركة شيفرون في مجال الطاقة منخفضة الكربون منذ تولي مايك ويرث منصب الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون قبل 4 سنوات.

وقالت شيفرون في بيان إنها ستدفع 50ر61 دولار لكل سهم من أسهم رينيوبل إنيرجي.

كانت وكالة بلومبرج للأنباء قد ذكرت يوم الجمعة الماضي أن الشركتين اقتربتا من عقد صفقة استحواذ بينهما.

وستعزز هذه الصفقة وجود شيفرون في سوق الوقود الحيوي الأقل تلويثا للبيئة في ظل توقعات بتزايد الطلب عليه خلال السنوات المقبلة، مع ابتعاد الشركات والحكومات عن النفط والغاز الطبيعي بهدف خفض الانبعاثات الكربونية.



وتعاني شيفرون مثل باقي شركات النفط والغاز الطبيعي من تزايد الضغوط من جانب المستثمرين من أجل التوسع في مجال التكنولوجيا اللازمة لدعم الاقتصاد منخفض الكربون وتقليص مساهماتها في الانبعاثات الغازية في العالم.

وتعتبر رينيوبل الموجود مقرها في ولاية إيوا الأمريكية واحدة من أكبر شركات إنتاج الديزل الحيوي في أمريكا الشمالية، كما تنتج الشركة الديزل المتجدد.



وتعتبر منتجات الوقود بشكل عام عنصرا حيويا في جهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل الثقيل الذي لا يمكنه استخدام المحركات الكهربائية بنفس السهولة الموجودة في سيارات الركوب.