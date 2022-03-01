أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية العثور على مجموعة من آبار المياه ومخزن وورشة لصهر النحاس، ترجع إلى العصر الفرعوني في منطقة تل الكدوة بمحافظة شمال سيناء شرق القاهرة، وذلك للمرة الأولى.



وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، إن "البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة تل الكدوة في شمال سيناء نجحت في الكشف عن مجموعة آبار مياه طريق حورس المفقودة، التي ترجع إلى العصور الفرعونية، وذلك ضمن مشروع تنمية سيناء 2021 - 2022".



وأوضح وزيري في بيان، أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن آبار للمياه بالمنطقة من العصور الفرعونية، حيث أن الأدلة العلمية تشير إلى وجودها، وتم نقشها في عصر الملك سيتي الأول على جدران معبد الكرنك" بمحافظة الأقصر جنوب القاهرة.



ويبلغ عدد الآبار المكتشفة خمس آبار، تقع خارج أسوار قلعة تل الكدوة في منطقة تتميز برمالها الصفراء، وفقا للمسؤول المصري.



وتشير الشواهد إلى أنه تم تدمير هذه الآبار، وردمها عن عمد، إلا بئرا واحدة فقط، حتى لا يستخدمها الغزاة خلال فترة الغزو الفارسي.



بدوره قال رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار أيمن عشماوي، إن البئر الوحيدة الناجية تم بناؤها بطريقة غير تقليدية، حيث تم حفرها في الرمال الصفراء، ووضع حلقات من الفخار فوق بعضها البعض بداخلها، ويبلغ قطر كل منها مترا تقريبا، وبها ثلاث فتحات جانبية تساعد على النزول والصعود من البئر.



وقامت البعثة، بالحفر والنزول في البئر مسافة تزيد قليلا على ثلاثة أمتار، حيث عثرت على 13 حلقة فخارية، والعديد من الأواني الفخارية ترجع إلى الأسرة الـ 26 التي عاشت قبل 2600 عام، والمعروف عصرها بـ "العصر الصاوي".



وعن نتائج أعمال حفائر البعثة داخل الحصن، أوضحت نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري أنها أسفرت عن "الكشف عن مخزن يبلغ طوله حوالي 12 مترا، وعرضه 4 أمتار، وفي منتصفه يوجد عدد من الأواني الفخارية تم وضعها فوق بعضها البعض، والتي كانت تستخدم كمصارف للمياه، وهذه الطريقة معروفة ومتداولة خلال العصر الصاوي".



كما عثرت البعثة على بقايا أفران من منتصف العصر الصاوي، يرجح أنها ورشة لصهر خام النحاس، حيث تم العثور على أجزاء من سبائك النحاس على أشكال دائرية، بالإضافة إلى أجزاء من منفاخ من الفخار كان يستخدم في عمليات الصهر.