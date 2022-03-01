اتفقت تونس والأردن على إرساء التعاون بين وزارة الصحة التونسية ومدينة "الحسين الطبية" في اختصاص زراعة الأعضاء وجراحة القلب لدى حديثي الولادة والتدريب.



وذكرت وزارة الصحة التونسية- في بيان، أن هذا الاتفاق تم على هامش الاجتماع الدوري السنوي للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، المنعقد بالعاصمة الأردنية عمّان موضحة أنه تم القيام بزيارة ميدانية إلى قسم الخدمات الملكية الطبية بمدينة "الحسين الطبية"؛ للاطلاع على التجربة الأردنية في مجالي زراعة الأعضاء والإجلاء الصحي الجوي.



وأكد الجانبان العمل على استفادة تونس من التجربة الأردنية في مجال الإجلاء الصحي الجوي، فضلا عن تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون بين مدينة "الحسين الطبية" بالأردن والمشروع الرئاسي قيد الإنشاء المتعلق "بالمدينة الصحية بالقيروان".