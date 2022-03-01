استبعد إيريك آدامز عمدة نيويورك إمكانية منح استثناء ضد قيود مكافحة جائحة كورونا لكيري إيرفينج من أجل المشاركة مع فريقه بروكلن نتس في المباريات التي تقام على ملعبه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ولم يتلق إيرفينج لقاح كورونا مما يعني عدم قدرته على المشاركة مع نتس على ملعبه باركليز سنتر وفقا للإرشادات الحالية، لكن بمقدوره خوض المباريات خارج ملعب فريقه.

ويحظر على لاعبي الفرق الزائرة خوض المباريات التي تقام في نيويورك إذا لم يكونوا قد تلقوا لقاح كورونا، لكن هذا الأمر قد يتغير حال حصولهم على إعفاء من تلقي اللقاح، وهو الأمر الذي وصفه آدامز بانه "غير منطقي وهراء".

وأكد آدامز لشبكة "سي ان بي سي" اليوم الاثنين أنه يتمنى عودة إيرفينج للمشاركة على ملعب فريقه نتس قريبا ، لكنه شدد على أنه لن يغير اللوائح من أجل شخص واحد حيث أنه أمر يتعارض مع اللوائح المطبقة على موظفي المدينة.