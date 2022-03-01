تستضيف مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، المعرض التشكيلي الجماعي "عين الناظر"، بمشاركة عدد من الفنانين المصريين والأجانب.



ويشارك في المعرض الفنانون علاء عوض، ومصطفى سيفون، ومحمد إبراهيم، وفاتن أبو بكر، وزهراء نجيب، بجانب الفنانة التشكيلية النرويجية كاترينا فريبالوفيتش.

وقالت الأمريكية دومينيك نافارو، مؤسسة الأقصر أرت جاليري، لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) إن "المعرض يضم عشرات الأعمال التشكيلية التي تتناول عوالم الحياة في مصر القديمة، وتقدم مشاهد من الحضارة الفرعونية برؤية فنية معاصرة، بجانب أعمال تعبر عن الحياة الشعبية في مصر العليا".

ولفتت دومينيك إلى أن المعرض الذي افتتح مساء الأحد، يستحضر الكثير من سحر مصر الفرعونية، ويحاول ثبر أغوار تلك العوالم التي اتسمت بالغموض واحتفظت بالكثير من الأسرار التي تتكشف يوما بعد يوم.

يذكر أن مدينة الأقصر، التي تضم بين جنباتها عشرات المعابد ومئات المقابر التي شيدها ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات مصر القديمة، باتت وجهة مفضلة للكثير من الفنانين التشكيليين المصريين والعرب والأجانب، وصارت مركزا للفنون البصرية المعاصرة، حيث انتشرت بها المعارض التشكيلية، بجانب ما تقوم به كلية الفنون الجميلة في المدينة من فعاليات فنية تتواصل على مدار العام.