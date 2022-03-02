عبد الله قنيص

قال مصدر أمني ل « الأنباء» ان المصاب بطلق ناري في الراس بالجهراء، وهو ما أشرنا إليه قبل قليل، خليجي وكان برفقة اسرته،مشيرا الى ان الترجيحات الأولية تشير إلى ان الإصابة قد تكون بطلقة طائشة، لافتا الى ان حالة الشخص حرجة للغاية.

وذكر المصدر ان المصاب ارتكب حادث سير وفوجئت زوجته والمسعفون بأنه مصاب بطلق ناري، وهو ما يعني ان الطلقة جاءت من وضعية حركة، لافتا الى ان كل الاحتمالات قائمة، وقد تكون طلقة طائشة السبب او يكون هناك شخص تعمد إطلاق النار على المجني عليه على مقربة من محل للعصائر في الجهراء.