تحت رعاية الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار ووسط حضور لافت في قرية "ديزاين شيخ" وبالتعاون مع لكزس- إبراهيم خليل كانو كشريك استراتيجي وتحت عنوان "نهضة"، انطلق حفل اعلان إطلاق البرنامج السنوي لموسم 2022 - 2023 لمركز "إنكي" للفنون الأدائية.

وخلال حفل الافتتاح ألقى رئيس مجلس ادارة مركز انكي للفنون الادائية خالد الرويعي كلمة قال فيها "أن الجمال محط انطلاقتنا، وإننا نستلهم من "إنكي" أن نكون الماء الذي يغذي الساحة الإبداعية بالجديد"، كما احتفى بإدراج اليونسكو على قائمة الفجري على قائمة التراث غير المادي تحقيقا لمساعي فريق هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وقال الرويعي ان المهتمين على موعد مع عدد من المشاريع والمبادرات التي يحرص المركز على رفد المشهد بها كمشروع حفظ وتوثيق تراث المرأة البحرينية الغنائي والأدائي في الفنون الشعبية والأهازيج، وأيام إنكي الصيفية الموجهة للطفل، بالإضافة إلى مبادرة "حزاوي" التي تجمع أكثر من دولة للعرض واسترجاع مكانة الفن الغائب، وورشة في الكتابة للمسرح من تقديم كريم رشيد، وورشة لحن مع خالد الشيخ، إلى جانب عدد من الورش المتخصصة في التعبير والأداء والفنون طوال العام.

كما أن الجمهور على موعد مع مهرجان انكي للفنون الأدائية الأول الذي ينطلق بداية العام القادم. ويعد المهرجان تظاهرة فنية لاستضافة العروض المسرحية العالمية التي تشكل عمقا فنيا مختلف ويتم التركيز فيها على التجارب الشرقية الآسيوية التي شكلت محطات لطريق الحرير وما جاورها، لتكون البحرين الأرض التي تحتضن الشراكات الفنية مع دول العالم.

هذا، ويبدأ مركز الفنون الأدائية مشواره الذي يسعى فيه للتغيير ورعاية الموهوبين من خلال البرامج الشاملة المتخصصة في مختلف المجالات المحلية، وإلى إشراك المجتمع المحلي في المهرجانات الفنية المقامة، مستعينا بالشراكات التي أسسها مع مؤسسة وصلة للفنون والتنمية الثقافية- مصر، والمركز التابع للهيئة الدولية للمسرح، ومقره البحرين.