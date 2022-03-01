حث ملك ماليزيا، السلطان عبد الله أحمد شاه، الحكومة على اتخاذ تدابير لحماية البيئة وضمان بقاء نصف مساحة أراضي البلاد على الأقل غابات، بعد شهور من تعرض البلاد لأسوأ فيضانات منذ عقود.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الملك الماليزي القول في كلمة خلال افتتاح جلسة البرلمان إنه بالإضافة إلى ممارسات إدارة الغابات المستدامة، "يجب الحفاظ على المناطق التي يمكن الاعتراف بها كحدائق جيولوجية وحمايتها".

وتشيع الفيضانات في ماليزيا، التي تضم عددا من أقدم الغابات المطيرة في العالم، خلال موسم الرياح، ويلقى باللوم في حدوثها على إزالة الغابات للاستيلاء على الأخشاب والتنمية الزراعية مثل زراعة نخيل الزيت.

ومع ذلك، خلفت الأمطار الغزيرة في العديد من ولايات شبه جزيرة ماليزيا في كانون الأول/ديسمبر العشرات من القتلى، وشردت أكثر من 61 ألف شخص، وتسببت في خسائر إنتاج للاقتصاد بلغت 8 مليارات رينجيت (9ر1 مليار دولار).

وقال الملك: "تماشيا مع التطلع إلى تحقيق هدف صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، سوف يتم تنفيذ استراتيجيات النمو الأخضر لتشمل تنمية منخفضة الكربون وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ والكوارث بما في ذلك العوامل الجيولوجية".