صوت غالبية من المواطنين في فنلندا لصالح الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وذلك للمرة الأولى، حسبما كشف استطلاع للرأي

وأوضح الاستطلاع تأييد 53?? من المشاركين لعملية التقدم لعضوية الحلف مع معارضة 28?? منهم ، في حين لم يحسم 19?? قرارهم.

وشارك في الاستطلاع الذي أجراه معهد تالوستوتكيموس لاستطلاعات الرأي نحو 1400 فنلندي في الفترة من 23 إلى 25 شباط/فبراير الجاري وذلك قبل الغزو الروسي لأوكرانيا وخلاله.

ووصفت هيئة الإذاعة الفنلندية العامة (واي إل إي) النتيجة بأنها " تمثل تغييرا تاريخيا في موقف الفنلنديين تجاه عضوية الناتو " .