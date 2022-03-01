لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم على أيدي أقاربهم، في بلدة صغيرة تقع جنوبي غرب باكستان، خلال الأسبوعين الماضيين، بدافع الدفاع عن شرف العائلة، مما أثار حالة من القلق على مستوى البلاد.

وقال مسؤول الشرطة سونرا خان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الموجة الأخيرة مما تسمى بجرائم الشرف انتشرت في بلدة "ديرا مراد جمالي" بإقليم بالوشيستان.

وقال خان، المسؤول عن التحقيق في القضية، إن سيدة متزوجة تبلغ من العمر 18 عاما، صارت آخر ضحايا جرائم الشرف في البلدة، بعد أن قتلها والد زوجها للاشتباه في ارتباطها بعلاقة بعلاقة غرامية مع أحد الاشخاص.

وأوضح خان أن الشرطة ألقت القبض على مرتكب الجريمة المشتبه به، والذي اعترف بقتل السيدة والشخص المشتبه في أنه عشيقها، لاستعادة شرف عائلته.

ويشار إلى أن "ديرا مراد جمالي"، هي بلدة نائية يبلغ تعدادها السكاني نحو نصف مليون نسمة، وهي معروفة منذ سنوات بانتشار جرائم الشرف بها.