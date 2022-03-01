كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان أصبحوا أكثر حذرا في سلوكهم الاستهلاكي خلال أزمة كورونا.

وفي المسح الذي أجراها معهد "أوباشوفسكي" لأبحاث المستقبل، قال 60% من الألمان إن موقفهم تجاه الحياة قد تغير بشكل مستدام، ووافقوا على عبارة: "عند الاستهلاك وإنفاق الأموال أصبحت أكثر اعتدالا وقناعة - ولا افتقد شيئا". وفي استطلاع مماثل أجري في تموز/يوليو 2020 قال ذلك 57?? من الألمان.

وقال الباحث في دراسات المستقبل في هامبورج، هورست أوباشوفسكي، إن قطاعا من السكان أُجبر على الادخار بسبب ارتفاع الأسعار، لكن هناك مجموعة سكانية ثانية تريد أن تكون أكثر قناعة عن قصد وطواعية عند الاستهلاك، وقال: "في جميع الفئات الاجتماعية والعمرية، يثبت سلوك المستهلك المتغير أنه يميل نحو الاستقرار".

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة من ذكروا أنهم صاروا أكثر قناعة كانت أعلى بين النساء (65%) مقارنة بالرجال (56%). وتزيد القناعة لدى من تزيد أعمارهم عن 50 عاما (67%)، مقارنة بمن هم أقل من 30 عاما (50%).

ويرى أوباشوفسكي أن ارتفاع نسبة القناعة بين سكان المدن أمر مثير للدهشة، حيث ذكر 65% منهم أنهم صاروا أكثر اعتدالا وقناعة، بينما بلغت نسبتهم بين سكان الريف 53%.

ويرى أوباشوفسكي أن الأمر بالنسبة للناس يتعلق بتغير متطلبات الحياة أكثر منه زهد أو تخلي، موضحا أن جائحة كورونا جعلت مطلب "أريد حياتي مرة أخرى!" هو السائد، وهو ما تطلب إعادة تقييم، وقال: "أنصار القناعة يريدون حياة مختلفة - وليس" الحياة القديمة" بين الرغبة في الشراء والهدر الاستهلاكي"، موضحا أن عقيدة الاستهلاك المتغيرة تعني: مشاركة أكثر من امتلاك.