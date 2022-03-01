أصبح لقاح "كوفيفينز" الذي طورته شركتا ميديكاجو الكندية وجلاكسو سميث كلاين البريطانية للأدوية أول لقاح نباتي في العالم مضاد لكوفيد يحصل على الموافقة.

ويستخدم اللقاح الذي يتكون من جرعتين وحصل على موافقة وزارة الصحة الكندية، جسيمات تشبه فيروس كورونا أو تكنولوجيا "الجسيمات الشبيهة بالفيروس"

وأجرت الحكومة الكندية اتصالات مع ميديكاجو، التابعة لشركة "ميتشوبيشي تانابي فارما" للصناعات الدوائية لتوفير اللقاح المضاد لكوفيد.19-

وتتوقع شركة الأدوية ومقرها كندا أن توفر اللقاح في كندا في أقرب وقت ممكن وأن تمضي قدما في عملية التقدم للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

ولم يحصل لقاح "كوفيفينز" حتى الآن على موافقة أو ترخيص من أجل توفير الحماية من كوفيد19- في أي دولة أخرى غير كندا.