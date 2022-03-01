يأمل خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن يغير جناحه الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي من نهجه ويعيد التفكير في العرض المقدم له من النادي الكاتالوني.

ولم يتوصل ديمبلي 24/ عاما/ لاتفاق مع برشلونة بشأن تجديد عقده الحالي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما أدى إلى استبعاده من التشكي الأساسي للفريق لبعض الوقت في كانون الثاني/يناير الماضي.

ولم ينجح ديمبلي في التعاقد مع فريق جديد في فترة الانتقالات الشتوية الشهر الماضي، مما دفع المدرب تشافي هرنانديز لإعادة الاعتماد عليه وأشاد لابورتا بنجم برشلونة بيدري، وقال عنه "بيدري في طريقه لأن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن الأفضل، لكنه يعلم أن عليه العمل بقوة".