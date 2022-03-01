ملأ الجمهور مسرح الجامعة الكبير في الموصل حيث أحيت أوركسترا وتر حفلا موسيقيا به لأول مرة منذ تجديده.

وجرى تجديد المسرح في السنوات الأخيرة بعد أن دمره مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية خلال غزوهم للعراق، وأُعيد افتتاحه للجمهور مع خطة لاستضافة حفلات موسيقية وعروض فنية أخرى.

وأوركسترا وتر، مشروع أطلقه راديو الغد عام 2020، وقام باختيار وتدريب وتطوير أشخاص لديهم خلفيات مختلفة على عزف الآلات الموسيقية.

وعادة ما تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأشكال الموسيقية بما فيها الموسيقى الشعبية العراقية التقليدية إضافة إلى أغان ومقطوعات لنجوم عرب وعالميين.

وقال محمد محمود، مايسترو أوركسترا وتر، "هذه الأوركسترا تمزج ما بين الموسيقى الكلاسيكية مع موسيقى فلكلورية وموسيقى مدينة الموصل ونينوى بشكل عام، يعني إحنا حرصنا أن يكون أعضاء هذه الفرقة ليس فقط من مدينة الموصل حصرا إنما من أطياف مدينة الموصل ومكونات المجتمع الموصلي".

وأضاف "أوركسترا وتر تشكلت نهاية عام ٢٠٢٠ تقريبا وبالبداية كانت تتكون تقريبا من ٣٠ إلى ٣٥ عازف. وهذه الفرقة تتكون من آلات مختلفة، منها آلات وترية، ومنها آلات هوائية، وآلات إيقاعية، وكذلك آلة البيانو إضافة إلى التخت الشرقي".

وقدمت الأوركسترا العرض الأول على المسرح منذ تجديده والثالث لها في المجمل.

وقالت دينا مخلص، عازفة كمان بالأوركسترا، "طبعا اليوم كان شعور جميل، كلنا كنا جميعنا متحمسين، وهذا العرض الثالث لأوركسترا وتر بعد ما قدمنا على مسرح الربيع الذي كان مدمر وإحنا أعدنا إعماره وقدمنا به عرضنا الأول، والعرض الثاني كان في دبي، واليوم العرض الثالث على مسرح الجامعة الكبير