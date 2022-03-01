أعرب وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو تشينجولاني / عن اعتقاده بأن بلاده ارتكبت بعض الأخطاء في مجال التزود بالطاقة واعتمدت كثيراً على المصادر الخارجية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية /آكي/ في نسختها العربية عن تشينجولاني قوله إن روما تدفع ثمن "خيارات سيئة" استمرت عقودًا، والتي تلخصت في مصدر أحادي للطاقة بشكل أساسي، إذ أن إيطاليا لديها ناقل طاقة واحد ومصدر منفرد هو الغاز .

وأضاف أنه رغم قيام بلاده بتطوير مصادر متجددة، وشهدت تقدما في ذلك في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ورغم جهودها الحالية لتسريع التخلص من الكربون، إلا أن هناك حالة من "إدمان الغاز" في الحقيقة .

وذكر الوزير أنه بالإضافة إلى مزيج الطاقة الذي يشتمل على خيارات قليلة للغاية، هناك خطأ يتمثل في انخفاض الإنتاج الوطني للغاز، إذ أن الاعتماد المفرط على الدول الأجنبية كان له تأثير عميق، وهو اعتماد يجعل إيطاليا أكثر ضعفًا بشكل خاص.