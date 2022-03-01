قالت مصادر في المفاوضات الجارية في العاصمة الكينية نيروبي لمعالجة النفايات البلاستيكية، إن المجتمع الدولي اتخذ خطوة هامة باتجاه التعامل مع هذه المسألة، من خلال الموافقة على مشروع قرار مشترك من المقرر أن يتم تبنيه خلال أعمال جمعية الأمم المتمحدة للبيئة.

ويجتمع وزراء البيئة من جميع دول العالم في نيروبي، حيث ستعُقد اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة من 28 شباط/فبراير حتى 3 آذار/مارس، وذلك لمناقشة مشكلة تلوث المحيطات بالنفايات البلاستيكية.

و قبيل انطلاق اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، حذرت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة من خطر تضاعف تركز النفايات البلاستيكية في محيطات العالم بمقدار أربع أضعاف بحلول عام2050 .

وأضافت المنظمة أن تركيز الجزئيات البلاستيكية الدقيقة في بعض بحار العالم، بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط، تجاوز بالفعل المستويات الحرجة.

وتنعقد جميعة الأمم المتحدة للبيئة مرة كل عامين، ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا، فقد تم تقسيم اجتماعات الجمعية إلى اثنين ، حيث عقد الاجتماع الأول العام الماضي، في حين يعقد الاجتماع الثاني هذا العام في نيروبي.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى إنتاج نحو 400 مليون طن سنويا من النفايات البلاستيكية في جميع أنحاء العالم.