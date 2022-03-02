تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمن الحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو حقق مكاسب في ساحة المعركة.

وقال بايدن في أول خطاب له حول "حالة الاتحاد "إنه "في حين ان بوتين قد يحقق مكاسب في ساحة المعركة، سيدفع ثمنا باهظا يستمر على المدى الطويل".

ووصف بايدن بوتين بـ"الديكتاتور الروسي"، مؤكدا أنّ الولايات المتحدة ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

لكن الرئيس الاميركي جدد التأكيد على أن قواته بلاده "لن تدخل في صراع مع القوات الروسية في أوكرانيا".

واعتبر أن إن الرئيس الروسي زعزع استقرار العالم بعمليته العسكرية ضد أوكرانيا ، مشيرا إلى أن بوتين أخطأ التقدير "عندما ظن أن الغرب وحلف شمال الأطلسي" لن يرد على ذلك.