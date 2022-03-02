مفرح الشمري

انتهت لجنة مشاهدة عروض الدورة 31 من ايام الشارقة المسرحية أعمالها امس لاختيار العروض التي تنظم برعاية الشيخ د سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك خلال الفترة من (17-25 مارس) والتي ستقام

في مسارح «قصر الثقافة» و«معهد الشارقة للفنون المسرحية»، و«قاعة أفريقيا»، وفقا للاشتراطات الصحية بكوفيد 19.

و بدأ عمل لجنة مشاهدة واختيار عروض الدورة الجديدة، والتي تضم خليفة التخلوفة (الإمارات)، وحسن النفالي (المغرب)، ومحمد مسعد (مصر)، وذلك منذ 25 فبراير واستمرت حتى الأول من الشهر الجاري لانتقاء

العروض المستحقة للتنافس على جوائز (الأيام) بالاضافة الى العروض الهامشية.

ووفقاً للائحة مهرجان أيام الشارقة المسرحية، تقدم الفرق المسرحية عروضها المسرحية كاملة أمام لجنة «المشاهدة والاختيار»، حيث شاهدت اللجنة على مدى 5 ايام 12 عرضاً مسرحياً في مدن الشارقة، وخورفكان، وكلباء، ودبي، ورأس الخيمة، والعروض هي : «رحل النهار» لمسرح الشارقة الوطني، «لامع بلا ألوان» لجمعية الشارقة للفنون - المسرح الحديث بالشارقة، «أشوفك» لمسرح أم القيوين الوطني، «سجن القردان» لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، «صهيل الطين» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، «حرامي الفريج» لمسرح دبي الأهلي، «غرب» لمسرح دبي الوطني، «شوارع خلفية» لمسرح خورفكان للفنون، «الياثوم» لمسرح ياس، «جمر القلوب» لمسرح الفجيرة، «طار وطاح» لمسرح رأس الخيمة الوطني، «يا مسافر وحدك» لمسرح زايد للمواهب والشباب.

على صعيد متصل، تعقد اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة المسرحية اجتماعها الخامس اليوم بقصر الثقافة في الشارقة للاعلان عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم النسخة 31 من أيام الشارقة المسرحية والعروض المتأهلة للتسابق على الجوائز وتلك التي ستعرض على الهامش.