أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن خسائر قياسية بقيمة 107 ملايين جنيه إسترليني (143 مليون دولار) للسنة المالية التي انتهت في 31 مايو 2021.

بعد خسائر بأقل من 50 مليون جنيه في العام السابق، مني النادي اللندني بأعلى قيمة خسائر بعد حسم الضرائب في آخر بيان مالي له.



وتعود نسبة نحو 85 مليون من هذه الخسائر الى جائحة ڤيروس كورونا، بعد أن لعب «المدفعجية» مباراتين فقط أمام جمهوره في ستاد الإمارات خلال موسم 2020-2021.



قال النادي في بيان: «تأثرت نتائج السنة المالية بشكل أساسي بجائحة ڤيروس كورونا، مما تسبب في إقامة غالبية مباريات موسم 2020-2021 خلف أبواب مغلقة»، مضيفا ان «العائدات من أيام المباريات انخفضت قرابة 75 مليون الى 3.8 ملايين».



وافق لاعبو الفريق الأول على خفض طوعي للأجور بنسبة 12.5% خلال فترة الوباء، مما عوض إنفاق النادي للأجور والذي وصل إلى 244 مليون جنيه إسترليني.



وجاء هذا البيان بعد ساعات فقط من إعلان أرسنال عن رفع أسعار التذاكر لموسم 2022-2023 بنسبة 4%، في خطوة مماثلة للمرة الأولى منذ 8 أعوام.



جاء في البيان: «نحن ندرك ألا أحد يرحب بزيادة الأسعار، ولم يتم اتخاذ هذا القرار بسهولة. في نهاية المطاف، في مواجهة ارتفاع التكاليف المستمر، نحتاج إلى مواصلة النمو في إيراداتنا من جميع النواحي، بما في ذلك أيام المباريات، كجزء من هدفنا لإعادة مواردنا المالية إلى معدله في المدى المتوسط».