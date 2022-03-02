خيّم التعادل السلبي على مواجهة غرناطة وضيفه قادش ضمن منافسات المرحلة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت المباراة طرد دومينغوس دوارتي لاعب غرناطة في الدقيقة 33، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.



ورفع غرناطة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق أربع نقاط عن قادش في المركز الثامن عشر.



ويلعب اليوم مايوركا مع ريال سوسييداد في مباراة مؤجلة من المرحلة 21.



وتقام اليوم أيضا مباراة إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، حيث يلتقي ڤالنسيا مع اتلتيك بلباو، علما أن لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 1-1.