اكتسح أتالانتا ضيفه سامبدوريا 4-0 ضمن منافسات المرحلة الـ 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



واستعاد أتالانتا بهذا الفوز ذاكرة الانتصارات، التي غابت عنه في المباريات الخمس الأخيرة قبل مواجهة سامبدوريا، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.



وتقدم أتالانتا في الدقيقة السادسة عن طريق ماريو بازاليتش، قبل أن يضيف تيون كووبمينرز الهدف الثاني في الدقيقة 29.



وفي الدقيقة 61 عاد كووبمينرز ليضيف الهدف الثالث لأتالانتا، فيما اختتم أليكسي ميرانشوك رباعية فريقه في الدقيقة 86.