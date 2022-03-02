يستضيف نادي فيورنتينا نظيره يوڤنتوس، على ملعب «أرتيميو فرانكي» اليوم الاربعاء لحساب جولة الذهاب من نصف نهائي كأس إيطاليا.

يعود الصربي دوشان فلاهوفيتش المتألق مع يوڤنتوس حامل اللقب الى فريقه السابق فيورنتينا.



وسيعود فلاهوفيتش الى فيورنتينا الذي غادره في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة وسيكون مرشحا ليقصي الفريق الذي جعل الكرة الأوروبية تتحدث عنه.



ويدخل بيانكونيري إلى المباراة قادما من فوز مثير 3-2 في أرض إمبولي بثنائية فلاهوفيتش الذي بات أفضل هداف في الدوري برصيد 20 هدفا متقدما على مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي.



ومنذ وصوله بصفقة بلغت 70 مليون يورو، سجل ابن الـ 22 عاما 5 أهداف في 6 مباريات مع يوڤنتوس ومن المتوقع أن يعول عليه المدرب ماسيميليانو أليغري مجددا.



وكان يوڤنتوس، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الكأس (14)، خسر جهود لاعب وسطه الأميركي ويستون ماكيني بسبب كسر في مشط القدم سيبعده قرابة الشهرين خلال التعادل 1-1 الثلاثاء الماضي مع مضيفه ڤياريال الإسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، لينضم بذلك الى فيديريكو كييزا الغائب حتى نهاية الموسم.



وتقام مباراة الإياب في 20 أبريل المقبل.