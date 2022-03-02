دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي جو بايدن إلى إيقاف الهجوم الروسي على بلاده بأسرع وقت.

وقال البيت الأبيض- في بيان اليوم، إن الرئيسين ناقشا، خلال اتصال هاتفي، العقوبات الغربية ضد روسيا والمساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة ودول أخرى لأوكرانيا في مجال الدفاع.



وأشار البيان إلى أن الرئيسين بحثا مسألة تكثيف روسيا هجماتها على مواقع يستخدمها مدنيون في أوكرانيا، وكان الرئيس الأمريكي قد قال في خطاب حالة الاتحاد السنوي في وقت سابق اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام قبل ستة أيام بمحاولة زعزعة استقرار العالم الحر، اعتقادا منه أنه يستطيع تنفيذ أجندته لكنه "أخطأ تقدير ذلك بشكل سيئ".



وأضاف بايدن أن بوتين اعتقد أنه سيغزو الأراضي الأوكرانية ولن يلقى رد فعل من العالم لكنه "واجه مقاومة لم يكن يتوقعها وواجه شعب أوكرانيا".



من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن بلاده ستفرض عقوبات على بيلاروسيا هذا الأسبوع لدورها في الهجوم الروسي لأوكرانيا المجاورة.



وقال كيشيدا في كلمة له أمام البرلمان:" بالنظر إلى تورط بيلاروسيا الواضح في الهجوم الروسي لأوكرانيا، قررنا اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأفراد بمن فيهم الرئيس الكسندر لوكاشينكو وكيانات أخرى، وتنفيذ إجراءات لمراقبة الصادرات".



وأضاف كيشيدا، حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية: "يجب تنفيذ ذلك في وقت مبكر خلال هذا الأسبوع، حيث تعمل بيلاروسيا، المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع روسيا، كنقطة دخول لقوات موسكو التي تهاجم أوكرانيا.



وجدد كيشيدا رفضه مرة أخرى اقتراح سلفه شينزو آبي بأن تبدأ اليابان مناقشات حول إمكانية ترتيب تقاسم أو مشاركة نووية مع الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، وهي دولة غير نووية.



وقال: "من الصعب السماح بمثل هذه الفكرة، وليس لدى الحكومة خطة لمناقشتها"، مؤكدا أن الفكرة لا تتماشى مع المبادئ الثلاثة غير النووية لليابان المتمثلة في عدم إنتاج أو امتلاك أو السماح بنشر أسلحة نووية على أراضيها.