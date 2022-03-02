ارتفعت بورصة الكويت خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد العودة من إجازة الأعياد الوطنية وعطلة الاسراء والمعراج، بدعم من ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية واستمرار الإعلان عن النتائج المالية السنوية للشركات، وايضا بعد استيعاب السوق صدمة الحرب الروسية الاوكرانية.

وخلال تداولات جلسة الأربعاء، سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً بنحو 1.85%، مدعوماً بارتفاع السوق الأول بأكثر من 2%، فيما حقق المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.91% و1.26% على الترتيب.

وبلغت سيولة السوق خلال التعاملات نحو 78.4 مليون دينار.