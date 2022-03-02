انفصل نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني على العالم، عن مدربه ماريان فيدا للمرة الثانية، وذلك بعد فترة طويلة من العمل بينهما.

وكان ديوكوفيتش، الحائز على 20 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، قد بدأ العمل مع فيدا في عام 2006 ، عندما كان لاعبا شابا وظل المدرب السلوفاكي بجانبه طوال مشواره الاحترافي.

وانفصل ديوكوفيتش عن فيدا لفترة قصيرة في عام 2017 عندما كان النجم الصربي يعاني من الإصابة ومشكلات خارج الملعب، لكنهما عادا للعمل معا من جديد في العام التالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن دور فيدا تراجع منذ انضمام جوران ايفانسيفيتش إلى فريق ديوكوفيتش في عام 2019، وجرى الإعلان أن ديوكوفيتش والمدرب السلوفاكي اتفقا في نهاية المموسم الماضي على إنهاء العمل بينهما.

وقال ديوكوفيتش في بيان :"ماريان كان بجانبي خلال أهم وأبرز اللحظات التي لا تنسى في مسيرتي. حققنا معا أشياء مذهلة وأنا ممتن للغاية لصداقته وتفانيه طوال الأعوام الـ 15 الماضية."

وأضاف :"رغم أنه سيرحل عن الفريق الاحترافي، سيظل دائما من العائلة ولا يمكنني أن أقدم له الشكر الكافي على كل ما قدمه."