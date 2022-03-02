يعتزم مهرجان كان السينمائي عدم استضافة وفود روسية "ولا قبول وجود أي جهة مرتبطة بالحكومة الروسية" طالما أن الغزو الروسي لأوكرانيا مستمر، كما أعلن المنظمون في بيان.

وأوضح منظمو المهرجان السينمائي الأبرز في العالم والذي سيقام هذا العام بين 17 أيار/مايو و28 منه "اتّخذ قرار بأنه ما لم يتوقف العدوان بشروط ترضي الشعب الأوكراني، لن تتم استضافة وفود رسمية من روسيا أو قبول وجود أي هيئة مرتبطة بالحكومة الروسية".

وتابعوا "من ناحية أخرى، نريد أن نحيي شجاعة كل الذين جازفوا بالتظاهر في روسيا ضد العدوان وغزو أوكرانيا" متوجهين إلى "الفنانين" و"المهنيين في صناعة السينما (...) الذين لا يمكن ربطهم بهذه الأعمال غير المقبولة ولا بأولئك الذين يقصفون أوكرانيا".

وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها المهرجان الذي سينظم دورته الخامسة والسبعين في الربيع، عن الغزو الروسي لأوكرانيا.