روج الفنان حمادة هلال لمسلسل (المداح أسطورة الوادي) المقرر عرضه في رمضان المقبل بإطلالة مختلفة في الشكل ونوع.

ونشر حمادة هلال -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" - فيديو دعائيا من المسلسل ظهر فيه بالجلباب الأبيض واللحية، قائلا :"توكلنا عليك يارب مسلسل المداح (‏أسطورة الوادي) رمضان 2022..مدد يارب المداح".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حيث يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.

ويواصل فريق عمل المسلسل تصوير مشاهده وبمعدلات مكثفة يوميا؛ ليكون جاهزا للمنافسة ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.

ويشارك في بطولة المسلسل هبة مجدي، وولاء الشريف، وكمال أبو رية، وخالد سرحان، ومحمد عز، وجمال عبد الناصر، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، ومحسن منصور، ومحمد الصاوي، وهادي خفاجي، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، ومحمود عامر، وعبير فاروق، وهايدي رفعت، وبسمه ماهر، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.