حذرت مراجعة بحثية أمريكية جديدة من أن الشباب المصابين بالتوحد أو اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) لديهم مخاطر أكبر للوفاة مبكرًا بسبب مجموعة من الأسباب.

فقد وجد الباحثون أنه قبل مرحلة منتصف العمر، يواجه المصابون بالتوحد معدلات وفاة أعلى من المتوسط لأسباب طبيعية؛ مثل أمراض القلب، وأسباب غير طبيعية، منها الحوادث والانتحار، وفي الوقت ذاته، يبدو أن الأسباب غير الطبيعية مسؤولة عن ارتفاع مخاطر الوفاة المبكرة بين الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وجاءت هذه النتائج من تحليل نتائج 27 دراسة نُشِرت على مدار السنوات الماضية، وعلى الرغم من أن البيانات ليست جديدة، إلا أن المراجعة تجمعها جميعًا معًا وترسم صورة متسقة: "الأشخاص المصابون بالتوحد أو اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط غالبًا ما يموتون صغارًا لأسباب يمكن الوقاية منها". وقالت أليسيا ههالاداي، كبير المسؤولين العلميين في "مؤسسة علوم التوحد": "لا يمكننا منع كل أسباب الانتحار، لكن بعض هذه الوفيات يمكن تفاديها. أرى هذا على أنه دعوة للعمل من أجل المجتمع، بما في ذلك مقدمي الرعاية الصحية"