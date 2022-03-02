أظهرت بيانات ارتفاع الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 6ر20% خلال شباط/فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع صادرات الرقائق والسيارات في ظل التعافي الاقتصادي العالمي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول إن قيمة الصادرات بلغت 91ر53 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ 71ر44 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتعد هذه أعلى قيمة لصادرات يتم تسجيلها خلال شهر شباط/فبراير منذ بدء تجميع البيانات عام .1956 كما أنها تعد أول مرة يتجاوز فيها حجم الصادرات 50 مليار دولار خلال شباط/فبراير.

وارتفعت الواردات بنسبة 1ر25% لتصل إلى 07ر53 مليار دولار، وتعد الأعلى أيضا بالنسبة لأي شهر شباط/فبراير، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وبالرغم من ارتفاع الواردات، حققت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا بقيمة 840 مليون دولار خلال شباط/فبراير الماضي.

وقالت الوزارة في بيان" كوريا الجنوبية واجهت ظروفا سيئة في الداخل والخارج الشهر الماضي مثل تفشي متحور أوميكرون وارتفاع أسعار المواد الخام والتوترات المحيطة بأوكرانيا، ولكن النمو القوي للصادرات ساعد في مواجهة ارتفاع الواردات، مما أدى لتحسن الميزان التجاري".