قالت مصادر مطلعة إن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي سيحاول التأكيد لأعضاء الكونجرس اعتزام المجلس التحرك لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، مع استمرار تحلي المجلس بالمرونة في مواجهة حالة الغموض الاقتصادي الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن باول سيلقي شهادته نصف السنوية عن السياسة النقدية للولايات المتحدة أمام لجان مجلسي النواب والشيوخ، حيث من المحتمل أن يشير إلى أن البنك المركزي سيمضي قدما في خططه لزيادة أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، حيث تترقب أسواق المال تصريحات باول انتظارا لأي إشارة إلى الزيادة المحتملة لسعر الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية.

في الوقت نفسه، من المتوقع ان يعترف باول خلال شهادته أمام لجان الكونجرس بالمخاطر الناجمة عن الصراع في أوكرانيا والذي فجر أحد أخطر التهديدات الأمنية لأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وأدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ .2014