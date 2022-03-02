كشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، أن المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي، تشيكى بيجريستين، اجتمع مع الإيطالي مينو رايولا بشأن إمكانية ضم اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وأوضح رومانو - عبر تويتر - إنه وبالتالي، دخل سيتي على خط المعركة، في وجود قطبي إسبانيا المفضلين برشلونة وريال مدريد لضم المعجزة النرويجية.

ويمتلك هالاند شرطا جزائيا يُفعل من الصيف المقبل يتيح له الرحيل عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 75 مليون يورو.

ويتألق صاحب الـ 21 عاما هذا الموسم، حيث سجل 16 هدفا في 14 مباراة في الدوري الألماني، كما سجل هالاند 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، و4 في كأس ألمانيا بعد انتقال أسود فيستفاليا للبطولة.

وكانت تقارير قد أفادت بأن ريال مدريد مستعد لدفع حوالي 349.7 مليون يورو للتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند، بما في ذلك رسوم الانتقال والراتب وعمولة الوكلاء والمزيد.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد قرر الانسحاب من سباق ضم هالاند، وانه لن يدخل في صراع الأندية المتنافسة على ضم اللاعب النرويجي، وأنه يفكر في التعاقد مع مهاجم ريال سوسيداد، ألكسندر إيزاك، الذي يتألق منذ سنوات في الدوري الإسباني.