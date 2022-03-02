سجل الاقتصاد الدنماركي نموا بنسبة 1ر4% في عام 2021، وهو أكبر نمو منذ عام 1994، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء الدنماركية في بيان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كبير الاقتصاديين في بنك دانسك، لاس أولسن، القول في مذكرة إن فترة التعافي الاقتصادي من وباء كورونا "انتهت بالتأكيد".

وأشار إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، ليس من المرجح أن تستمر معدلات النمو في عام 2021 .

وذكر أن الانخفاض المتوقع في عمليات الاستيراد الروسية للسلع الدنماركية سوف يكون له تأثير بسيط، حيث توجه الدنمارك نحو 1% فقط من صادراتها إلى روسيا.

ولكنه قال إن الشركات الدنماركية سوف تعاني مع ذلك من ارتفاع أسعار الطاقة ونقص المواد الخام.

ومن المحتمل أن يؤدي تزايد الغموض أيضا إلى اتباع نهج حذر في الاستثمار.