أجرت باكستان والهند مباحثات لحل نزاع بشأن المياه، في تواصل دبلوماسي نادر بين الجارتين النوويتين.

وعبر وفد هندي مؤلف من عشرة أعضاء الحدود بالقرب من مدينة لاهور بشرق البلاد من أجل حضور الاجتماع السنوي، الذي يجرى في العاصمة.

وكانت باكستان قد اعترضت على بناء 10 محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية، قائلة إن السدود تعرقل تدفق المياه إلى باكستان، فيما يعد انتهاكا لمعاهدة مياه نهر الإندوس، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وتقسم المعاهدة التي تم إقرارها عام 1960، بوساطة من البنك الدولي، موارد المياه من ستة أنهار بين الدولتين الجارتين.

ويشار إلى أن باكستان والهند خاضتا ثلاثة حروب منذ أن أعلنتا استقلالهما عن بريطانيا عام .1947