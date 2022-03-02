أعرب الفنان المصري رامي وحيد عن بالغ سعادته بردود فعل الجمهورعلى دوره بمسلسل "المماليك"، الذي يعرض حاليا على شاشة إحدى القنوات الفضائية .

وقال وحيد - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن ردود فعل الجمهور على دوره بالمسلسل فاقت كل التوقعات، مضيفا أنه يجسد شخصية على فهمى مدير أحد البنوك، وهي من أصعب الشخصيات التى لعبها طوال مشواره الفنى، حيث يظهر في كل مشهد بشكل وشخصية مختلفة، لأنه شخص غامض ويتسم بالذكاء الشديد في التعامل مع الآخرين، فضلا عن كونه شخصية غامضة .

وينتمى "المماليك" إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها فى 60 حلقة فى إطار اجتماعى تشويقى، حيث يتناول ست قصص متوازية متصلة غير منفصلة فى سياق درامى مشوق، وهو من بطولة كل من رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد، وإخراج حازم فودة.

من ناحية أخرى، كشف الفنان رامي وحيد عن مشاركته في مسلسل جديد يبدأ تصويره عقب شهر رمضان المقبل، وقال : إنه يجسد شخصية صعيدي ولكن بتناول مختلف عن الشخصيات التي قدمها من قبل وستكون مفاجأة للجمهور .