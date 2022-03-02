بشرى شعبان

كشفت مصادر خاصة في وزارة الشؤون عن انجاز مشروع وحدة حولي للمسنين وافتتاحه منتصف الشهر الجاري، مؤكدة افتتاح قسم العلاج الطبيعي في وحدة الفروانية.



وقالت المصادر ان هناك مشروعا خاصا تعمل ادارة المسنين على تنفيذه وسيتم إنجازه قريبا وهو "ديوانية الرعيل الاول في منطقة غرب عبدالله المبارك"، مشيرة الى مشروع وحدة العاصمة وغيرها من المشاريع المتنوعة.

وذكرت المصادر ان ادارة المسنين انجزت 90% من الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية وسيتم الانتهاء منها قبل بداية السنة المالية المقبلة، مؤكدة استمرار تنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية للعاملين على مدار العام.