القيمة السوقية للبورصة قفزت إلى 45.83 مليار دينار.. و113.4 مليوناً السيولة المتدفقة بجلسة الأربعاء



شريف حمدي



استأنفت بورصة الكويت اعمالها بعد عطلة الأعياد الوطنية على ارتفاعات لافتة على مستوى مؤشراتها ومتغيراتها، وفي مقدمتها القيمة السوقية التي حققت مكاسب كبيرة بلغت بنهاية الجلسة 951 مليون دينار لتقفز القيمة إلى 45.83 مليار دينار ارتفاعا من 44.88 مليارا في أخر جلسة قبل العطلة.



وتضافرت عدة عوامل ايجابية في دعم البورصة لتحقيق هذه المكاسب، أهمها القفزات التي يحققها سعر برميل النفط الكويتي الذي تخطى حاجز الـ 100 دولار كأعلى مستوى منذ 7 سنوات، وذلك على وقع نشوب الحرب الروسية الاوكرانية، ويؤثر سعر برميل النفط الكويتي بشكل كبير على مجمل أداء البورصة كونها المرأة العاكسة للأوضاع الاقتصادية بالبلاد.



ومن العوامل الايجابية التي دفعت البورصة في الاتجاه الصاعد، استمرار توالي النتائج المالية للعام المالي الماضي محملة بنمو في الأرباح، ويصاحب الكشف عن هذه النتائج توصيات بتوزيعات نقدية ومنحة تبشر بموسم حصاد سيكون عوضا للمساهمين عن العام الماضي.



وكانت البورصة استأنفت اعمالها امس على نشاط لافت منذ بداية الجلسة من خلال إقبال كبير على أسهم السوق الأول وخاصة اسهم القطاع البنكي، ما أدى إلى قفزة في السوق الأول، واستمرت مؤشرات السوق في الاتجاه الصاعد تدريجيا حتى نهاية الجلسة، وهو ما يعني ان بورصة الكويت تجاوزت تداعيات الحالة النفسية الناجمة عن الحرب الروسية الاوكرانية.



وانهت البورصة تعاملات امس على قفزة في مؤشر السوق الأول بـ2.5% بإضافة 207 نقاط لمكاسبه السابقة ليصل إلى 8527 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ اطلاقه، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ0.9% محققا 57.8 نقطة ليصل إلى 6348 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام الذي يقيس اداء السوقين معا بنسبة 2.1% بإضافة 161.7 نقطة ليصل إلى 7799 نقطة.



وارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 1.5% بإجمالي 113.4 مليون دينار ارتفاعا من 111.8 مليون دينار في أخر جلسة قبل العطلة، وجاء سهم الوطني في الصدارة بـ21 مليون دينار تمثل 18.5% من الإجمالي، تلاه بيتك بـ15.9 مليون دينار تمثل 14% من الإجمالي.



فيما تراجعت احجام التداول بنسبة 9%، بتداول 355.9 مليون سهم انخفاضا من 390.8 مليون سهم قبل العطلة.