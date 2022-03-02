واصلت أسعار النفط الارتفاع بنحو 8% في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور قرار تحالف أوپيك+، ومع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات جراء الحرب الروسية- الأوكرانية.

وقرر تحالف أوپيك+ في اجتماعه اليوم، الإبقاء على زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميًا خلال أبريل المقبل، لاسيما أن التقلبات الحالية لا تنتج عن التغيّرات في أساسيات السوق، ولكن بسبب التطورات الجيوسياسية.

وتزايدت مخاوف المتعاملين في أسواق النفط من نقص في المعروض في أعقاب عقوبات شديدة على المصارف الروسية وسط تصاعد الصراع في أوكرانيا، وسط مساعي التجار للبحث عن مصادر نفط بديلة في سوق ضيقة بالفعل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم شهر أبريل - بنحو 7.8%، لتصل إلى 111.60 دولارًا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت -تسليم مايو 2022- بنسبة 8%، لتلامس مستوى 114 دولارًا للبرميل.