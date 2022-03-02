قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذري رافاييل غروسي انه يجب أن ينتهي الصراع في أوكرانيا لضمان سلامة المنشآت النووية.



وقال غروسي ان الوكالة تراقب عن بعد سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا، مبديا قلقه من وجود نزاع عسكري في دولة تملك منشآت نووية.



وقال: نتخوف حاليا من تسرب اشعاعات نووية بسبب العمليات العسكرية.



تواصل Ooredoo الكويت ترسيخ مكانتها بقطاع الاتصالات عبر التزامها بأعلى معايير التميز في خدماتها، وهو ما تجسد في فوزها بجائزة "أسرع شبكة 5G في الكويت" وفقاً للمؤشر العالمي لسرعة الإنترنت Speedtest global index من Ookla، الشركة الرائدة عالمياً في تطبيقات اختبارات سرعة شبكات الإنترنت.